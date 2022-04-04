ЗАМАНА - Прославленные ансамбли «Донбасс» и «Лезгинка» представили совместный концерт в Махачкале

Прославленные ансамбли «Донбасс» и «Лезгинка» представили совместный концерт в Махачкале

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04 апреля, 2022. Понедельник 00:46
Прославленные ансамбли «Донбасс» и «Лезгинка» представили совместный концерт в Махачкале

Глава РД Сергей Меликов посетил совместный концерт Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» и Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», который состоялся сегодня в столице республики.

Прославленные ансамбли «Донбасс» и «Лезгинка» представили совместный концерт в Махачкале
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Приветствуя гостей, глава региона отметил, что приезд коллектива в республику – это яркое свидетельство самоотверженности артистов, которые даже в самые трудные времена служат народу, искусству, провозглашая мир и веря в мирное будущее своей Родины.

Сергей Меликов подчеркнул, что тесные связи Дагестана и Донбасса имеют свою историю: в боях Великой Отечественной войны тысячи дагестанцев вместе со всей большой страной бились за освобождение Украины от фашистской нечисти. Спустя десятилетия такая же задача легла на плечи их внуков и правнуков.

Глава региона также отметил, что сегодня, когда так называемый «коллективный Запад» пытается запретить всё российское – музыку, литературу, искусство, – такие совместные выступления приобретают новое, особое значение.

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