ЗАМАНА - Дагестан отправил очередную партию гуманитарного груза беженцам Донбасса

Дагестан отправил очередную партию гуманитарного груза беженцам Донбасса

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03 апреля, 2022. Воскресенье 20:42

Дагестан отправил очередную партию гуманитарного груза беженцам ДонбассаСегодня, 3 апреля, от Республики Дагестан выехала колонна из 5 большегрузов с гуманитарной помощью, общим весом более 73 тонн, для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Дагестан отправил очередную партию гуманитарного груза беженцам Донбасса
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В гуманитарный груз вошли бутилированная вода, консервы, продукты питания первой необходимости, бытовая химия и средства личной гигиены.
Пункт назначения - г. Батайск Ростовской области.
Как рассказал заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель исполкома Партии Магомед Магомедов, работа проводится совместно с муниципальными образованиями, органами исполнительной власти, общественными организациями,  депутатами, меценатами, благотворительными фондами и просто неравнодушными дагестанцами.
«По поручению Секретаря Дагестанского отделения Партии «Единая Россия» Сергея Меликова региональное отделение продолжает формировать и отправлять гуманитарные грузы для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, которые размещены в пунктах временного размещения. Прежде всего, мы формируем гуманитарные грузы из продукции длительного хранения. В этот раз при формировании перечня груза мы старались делать акцент на запрос самих беженцев. К акции подключились и все местные отделения «Единой России». Стоит также отметить, что эта не последняя партия груза и работа в этом направлении нами продолжается в ежедневном режиме», -  отметил он.
Магомедов поблагодарил руководство торгового дома «Киргу» за предоставление склада для сбора помощи и молодогвардейцев за оказание помощи в погрузке груза.
Отметим, что ранее Республика Дагестан также направляла колонны с гуманитарной помощью для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

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