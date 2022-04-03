Волонтеры Победы в Дагестане высадили аллею Сада памяти в честь Нурмагомеда Гаджимагомедова

В марте Нурмагомеду было присвоено звания Героя России. В составе штурмовой десантной бригады старший лейтенант Гаджимагомедов в первые дни миротворческой спецоперации на Украине был заброшен в тыл для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении противника, он решил принять огонь на себя. Получив тяжелое ранение, отстреливался до последнего боеприпаса. А оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов.



У Нурмагомеда Гаджимагомедова остались жена и дочь, которую он так и не увидел, – она родилась через три дня после его отъезда.



Сегодня Волонтеры Победы высадили деревья на территории 42 школы, в которой учился Нурмагомед Гаджимагомедов.



«В рамках акции «Сад памяти» мы высадили деревья в честь нашего современника, Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он является примером верности Родине, смелости и отваги для молодого поколения. И мы всегда будем помнить о нем и не забудем о его подвиге», – поделился Магомед Гусейханов, руководитель ВОД «Волонтёры Победы» в Республике Дагестан.



На территории 42 школы, где учился Нурмагомед, добровольцы высадили 30 сосен, а также установили табличку с фотографией Героя.



«Огромное вам спасибо, что решили посадить аллею именно возле школы, где учился мой сын. Пусть на его примере растёт нынешнее поколение: вся молодежь, все дети. Пусть будет мир на земле. Спасибо вам», – поделилась Сапижат Мазаева, мать Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова.



В памятном мероприятии приняли участие Волонтёры Победы из местных школ, заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Арсен Даниялович; ветеран боевых действий, полковник в отставке МВД России по РД, член президиума ветеранского совета МВД России по РД Абдулмагомедов Нариман Магомедович; ветеран боевых действий, полковник в отставке, заместитель председателя Совета ветеранов войск правопорядка Хайбула Гаджиевич; начальник отдела Миннаца РД, полковник в отставке МВД России по РД Хасайбат Валиевна; помощник депутата ГосДумы ФС РФ Мурада Гаджиева - Зульфия Ильясова; директор МБОУ СОШ 45; региональный руководитель волонтеров Победы Дагестана Магомед Гусейханов; представители Комитета лесного хозяйства по РД; заместитель директора МБОУ СОШ 58; директор МБОУ СОШ 42; учителя, родственники Нурмагомеда Гаджимагомедова и другие гости.



«Я хотела бы выразить огромную благодарность Волонтерам Победы за то, что приехали в нашу школу и провели такую акцию. Мы эти деревья не оставим. Мы с учениками будем поливать их. Я уверена, что все будут помнить Нурмагомеда и никогда его не забудут», – сказала Оксана Алеханова, учитель родного языка и родственница Нурмагомеда.