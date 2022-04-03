Форум «Сильные идеи для нового времени»

Его основная цель состоит в выборе и реализации 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

Сбор идей начался 22 февраля и продлится до 22 апреля. Он проходит по ссылке: https://ideas.roscongress.org/. Кроме того, в регионах пройдут очные мероприятия по сбору идей. В Дагестане к их организации присоединится Министерство по делам молодежи РД. Презентации идей регионов запланированы на июнь 2022 года. На форуме будут выбраны лучшие идеи, которые получат поддержку для дальнейшей реализации.

Отметим, что дагестанцы могут отправить свои идеи и предложения как на сайт проекта, так и на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..