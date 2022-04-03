ЗАМАНА - В России заработал портал Объясняем.рф

В России заработал портал Объясняем.рф

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03 апреля, 2022. Воскресенье 18:44

В России заработал портал Объясняем.рф, где публикуется достоверная информация и ответы на социально-экономические вопросы.

В России заработал портал Объясняем.рф
Информация

Одна из главных задач портала — опровержение ложной информации. Для этого на портале функционирует рубрика «Стопфейк».

На портале уже размещены ответы от органов власти по темам: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита, финансовые институты, работа интернет-сервисов.

Узнать проверенную информацию оперативно можно также и в социальных сетях: Одноклассники и Вконтакте, информационных каналах в Telegram и Viber.

Сайт Объясняем.рф создан и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог».

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