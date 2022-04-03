В России заработал портал Объясняем.рф

В России заработал портал Объясняем.рф, где публикуется достоверная информация и ответы на социально-экономические вопросы.

Одна из главных задач портала — опровержение ложной информации. Для этого на портале функционирует рубрика «Стопфейк».

На портале уже размещены ответы от органов власти по темам: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита, финансовые институты, работа интернет-сервисов.

Узнать проверенную информацию оперативно можно также и в социальных сетях: Одноклассники и Вконтакте, информационных каналах в Telegram и Viber.

Сайт Объясняем.рф создан и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог».