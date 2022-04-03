Одна из главных задач портала — опровержение ложной информации. Для этого на портале функционирует рубрика «Стопфейк».
На портале уже размещены ответы от органов власти по темам: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита, финансовые институты, работа интернет-сервисов.
Узнать проверенную информацию оперативно можно также и в социальных сетях: Одноклассники и Вконтакте, информационных каналах в Telegram и Viber.
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