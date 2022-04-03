ЗАМАНА - Заместитель главного редактора газеты "Дагестанская правда" прокомментировал выступление Сергея Меликова на сессии Народного собрания

Заместитель главного редактора газеты "Дагестанская правда" прокомментировал выступление Сергея Меликова на сессии Народного собрания

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03 апреля, 2022. Воскресенье 18:41

В своем отчете перед парламентом руководитель республики озвучил актуальные проблемы, мешающие развитию ряда отраслей. При этом он особо подчеркнул, что их решение позволит улучшить качество жизни людей, рядовых граждан. 

Заместитель главного редактора газеты "Дагестанская правда" прокомментировал выступление Сергея Меликова на сессии Народного собрания
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Взять те же школы, которых, как проинформировал Сергей Меликов, «у нас, строится не меньше, чем в других регионах». А вопрос с трехсменкой по-прежнему остается на повестке. 

«…Если мы построили школу на 500 человек, а в нее ходит 220, зачем мы вкладывали тогда деньги?», – резонно заметил Глава РД, и сам предложил решение: «Вместо этой одной мы могли построить две поменьше, но там, где они действительно востребованы».

То же самое и в, казалось бы, успешной и благополучной сфере АПК: «Мы вывозим из республики мясо, не перерабатывая его…». 

А почему? Что мешает? 

«Подходы нужно пересматривать…», – сказал Меликов. 

Пора, пора, действительно, и подходы с приоритетами пересматривать, и стратегию работы менять. Глядишь, тогда и жизнь улучшится. 

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