Взять те же школы, которых, как проинформировал Сергей Меликов, «у нас, строится не меньше, чем в других регионах». А вопрос с трехсменкой по-прежнему остается на повестке.
«…Если мы построили школу на 500 человек, а в нее ходит 220, зачем мы вкладывали тогда деньги?», – резонно заметил Глава РД, и сам предложил решение: «Вместо этой одной мы могли построить две поменьше, но там, где они действительно востребованы».
То же самое и в, казалось бы, успешной и благополучной сфере АПК: «Мы вывозим из республики мясо, не перерабатывая его…».
А почему? Что мешает?
«Подходы нужно пересматривать…», – сказал Меликов.
Пора, пора, действительно, и подходы с приоритетами пересматривать, и стратегию работы менять. Глядишь, тогда и жизнь улучшится.