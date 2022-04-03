ЗАМАНА - Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе видеороликов «МЫ»

Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе видеороликов «МЫ»

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03 апреля, 2022. Воскресенье 18:40

Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по делам национальностей и Правительства Тюменской области проводят II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ».

Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе видеороликов «МЫ»
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Его участниками могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а также теле и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Прием заявок осуществляется в период с 18 марта по 31 августа 2022 года.

В целях повышения качества присылаемых работ организаторы подготовили образовательный видеокурс по созданию роликов на национальную тематику. Мастер-классы будут опубликованы на официальных ресурсах конкурса «МЫ».

Подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте «мыконкурс.рф».

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