Жители Дагестана могут принять участие в конкурсе видеороликов «МЫ»

Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по делам национальностей и Правительства Тюменской области проводят II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ».

Его участниками могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а также теле и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Прием заявок осуществляется в период с 18 марта по 31 августа 2022 года.

В целях повышения качества присылаемых работ организаторы подготовили образовательный видеокурс по созданию роликов на национальную тематику. Мастер-классы будут опубликованы на официальных ресурсах конкурса «МЫ».

Подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте «мыконкурс.рф».