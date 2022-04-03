Его участниками могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а также теле и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Прием заявок осуществляется в период с 18 марта по 31 августа 2022 года.
В целях повышения качества присылаемых работ организаторы подготовили образовательный видеокурс по созданию роликов на национальную тематику. Мастер-классы будут опубликованы на официальных ресурсах конкурса «МЫ».
Подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте «мыконкурс.рф».