ЗАМАНА - Родители выпускников Ботлихского района сдали ЕГЭ

Родители выпускников Ботлихского района сдали ЕГЭ

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03 апреля, 2022. Воскресенье 18:38

Родители выпускников Ботлихского района присоединились к Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», сообщает пресс-служба муниципалитета.

Родители выпускников Ботлихского района сдали ЕГЭ
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В рамках акции в пункте проведения единого государственного экзамена на базе Ансалтинской СОШ сдали экзамен родители, директора школ и работники администрации.

Они получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю экзаменационную процедуру на собственном опыте: зарегистрироваться, сдать личные вещи и телефоны, пройти инструктаж, заполнить бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на входе перед экзаменом, какие меры безопасности соблюдаются в пунктах проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Участники акции пишут сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время в 1 час, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Она призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с

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