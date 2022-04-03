ЗАМАНА - Единый госэкзамен по математике написали родители в Карабудахкентском районе

Единый госэкзамен по математике написали родители в Карабудахкентском районе

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03 апреля, 2022. Воскресенье 18:37

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла на базе гимназии в Карабудахкенте. Порядка 20 человек приняли участие, сообщили информагентству в пресс-службе районной администрации.

Единый госэкзамен по математике написали родители в Карабудахкентском районе
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Акция проводится с целью помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше ознакомиться с экзаменационной процедурой. 

До начала экзамена заместитель начальника управления образования Алибек Каирбеков провел беседу с родителями выпускников, дал ответы на волнующие вопросы, связанные с ЕГЭ.

Участники прошли все этапы экзамена – от регистрации до решения экзаменационных материалов.

После завершения экзамена все участники по ВКС пообщались с министром образования РД Яхьей Бучаевым. 

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