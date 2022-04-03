Единый госэкзамен по математике написали родители в Карабудахкентском районе

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» прошла на базе гимназии в Карабудахкенте. Порядка 20 человек приняли участие, сообщили информагентству в пресс-службе районной администрации.

Акция проводится с целью помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше ознакомиться с экзаменационной процедурой.

До начала экзамена заместитель начальника управления образования Алибек Каирбеков провел беседу с родителями выпускников, дал ответы на волнующие вопросы, связанные с ЕГЭ.

Участники прошли все этапы экзамена – от регистрации до решения экзаменационных материалов.

После завершения экзамена все участники по ВКС пообщались с министром образования РД Яхьей Бучаевым.