Акция проводится с целью помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше ознакомиться с экзаменационной процедурой.
До начала экзамена заместитель начальника управления образования Алибек Каирбеков провел беседу с родителями выпускников, дал ответы на волнующие вопросы, связанные с ЕГЭ.
Участники прошли все этапы экзамена – от регистрации до решения экзаменационных материалов.
После завершения экзамена все участники по ВКС пообщались с министром образования РД Яхьей Бучаевым.