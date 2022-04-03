ЗАМАНА - «День сдачи ЕГЭ родителями» прошел в Каякентском районе

«День сдачи ЕГЭ родителями» прошел в Каякентском районе

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03 апреля, 2022. Воскресенье 18:37

Родители выпускников района приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«День сдачи ЕГЭ родителями» прошел в Каякентском районе
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«Акция, проводимая для родителей, чётко дает понять, с чем предстоит столкнуться на ЕГЭ выпускникам, а также прочувствовать от начала до конца процедуру проведения экзамена. Родители смогут помочь ребятам снять эмоциональное напряжение и качественно подготовиться к сдаче экзаменов», – отметил начальник управления образования МР Мурад Рашидов.

Ход основной части мероприятия был максимально приближен к процедуре проведения ЕГЭ. Родители смогли на себе испытать все этапы проведения экзамена: сдача телефонов и личных вещей, проверка документов на входе в ППЭ, допуск через рамку металлоискателя, рассадка по местам в аудиториях, инструктаж и печать контрольных измерительных материалов (КИМ) в аудитории.

Участники акции написали сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

В завершение акции была проведена онлайн-конференция для родителей с участием врио министра образования и науки РД Яхьи Бучаева.

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