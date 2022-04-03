ЗАМАНА - Заместитель главреда республиканской газеты "Вести Агула" прокомментировал выступление Сергея Меликова на сессии Народного собрания

Заместитель главреда республиканской газеты "Вести Агула" прокомментировал выступление Сергея Меликова на сессии Народного собрания

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03 апреля, 2022. Воскресенье 02:39

Выступая 31 марта перед Народным Собранием Республики Дагестан с отчетом о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан за 2021 год, Сергей Меликов в самом начале своей речи коснулся важной для всей Росси и нашей республики патриотической темы мобилизации граждан в целях обеспечения национальной безопасности нашей страны от нарастающих военных угроз в это сложное для страны время.

Заместитель главреда республиканской газеты "Вести Агула" прокомментировал выступление Сергея Меликова на сессии Народного собрания
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Данью уважения, восхищения и гордости за дагестанцев пронизаны слова Главы региона Сергея Меликова, генерала, прошедшего горячие точки, познавшего не понаслышке, а испытавшего на себе горечь утрат и гордость за подвиги боевых товарищей: «Как и во все времена, в составе подразделений, выполняющих самые сложные боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие-офицеры и контрактники из нашей республики. Они проявляют свойственные дагестанцам мужество, отвагу и героизм. Мы можем с гордостью отметить, что первым Героем России в рамках проводимой спецоперации стал наш земляк Нурмагомед Гаджимагомедов. К глубокому сожалению, посмертно.

Мы искренне скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений. От себя лично, от всего руководства республики, от депутатов Народного Собрания и Государственной Думы РФ выражаю всем родным и близким искренние соболезнования. Раненым желаем скорейшего выздоровления, а их родным стойкости и выдержки.

Прошу минутой молчания почтить память погибших воинов в ходе специальной военной операции на Украине.

Мы будем поддерживать их семьи. Мною принято решение оказать семьям погибших материальную помощь из фонда, который мы создаем с участием республиканского бюджета, до 1 млн рублей. Также для оказания помощи прорабатываем вопрос привлечения внебюджетных средств. Думаю, не будет ни одного безучастного человека. Прошу депутатов парламента проводить работу в этом направлении с избирателями на местах.

Простые дагестанцы не остаются безучастными к тяжелому положению, в котором оказались жители Донбасса и Украины, вынужденные бежать от преступных действий киевского режима. Дагестан сегодня – лидер по сбору и отправке гуманитарных грузов, республика направила около 80 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Это не разовая акция, эта работа системная, оказание гуманитарной помощи продолжается. Наши земляки, сами находясь в непростых условиях, находят возможность помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию»- подчеркнул Глава республики.

Республика Дагестан вместе со всей страной выражает решительную поддержку Верховному главнокомандующему и Вооруженным силам Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции по урегулированию восьмилетнего противостояния Украины и Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в целях обеспечения национальной безопасности нашей страны от нарастающих военных угроз, Президент Российской Федерации В.В. Путин принял единственно верное решение.

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