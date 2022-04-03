ЗАМАНА - В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России

В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России

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03 апреля, 2022. Воскресенье 02:38
Заболеваемость коронавирусом в некоторых странах растет, нужно быть готовыми к новой волне и в России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов, информирует РИА "Новости".
В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России
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"Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", - сказал Чуланов на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского. Он отметил, что пока в России идёт спад заболеваемости коронавирусом, доля свободного коечного фонда составляет более 45%.

Основным средством профилактики остается вакцинация. Охват вакцинацией составляет около 58%, уточнил Чуланов. "Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в РФ", - пояснил он.
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