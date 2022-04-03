Предприятиям Дагестана предоставят отсрочку платежа по налогу на прибыль

Предприятия Дагестана смогут сохранить дополнительный оборотный капитал в размере 400 млн рублей благодаря отсрочке уплаты авансового платежа по налогу на прибыль. Об этом сообщил в субботу заместитель министра финансов России Алексей Сазанов во время совещания по вопросу о мерах по обеспечению устойчивости экономики республики Дагестан в условиях внешнего санкционного давления, информирует ТАСС.

"На месяц продлеваются сроки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал 2022 года. Это даст возможность компаниям откорректировать сумму платежа с учетом реальных итогов работы за первый квартал и тем самым не отвлекать излишние деньги из оборота. По нашим оценкам, только для предприятий республики это даст дополнительный оборотный капитал в размере 400 млн рублей", - сказал Сазанов.

По его словам, также на федеральном уровне было предусмотрено стимулирование отдельных отраслей экономики, которые наиболее актуальны для региона. В частности, для компаний, которые работают в гостиничном бизнесе, обнулили ставку по налогу на добавленную стоимость. "Для Дагестана это имеет особую актуальность, учитывая туристический потенциал региона", - сказал Сазанов.

Несколько новаций для упрощения работы бизнеса приняты для поддержки алкогольного бизнеса. Так, автоматически продлевается срок лицензии и других видов разрешительных документов на 12 месяцев. По словам Сазанова, в Дагестане на сегодняшний день автоматически продлили 85 лицензий на розничную продажу и 11 лицензий на производство алкогольной продукции.