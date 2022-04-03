Родители выпускников Хивского района поддержали общероссийскую акцию и решили проверить свои знания. Вместе с родителями в сдаче ЕГЭ принял участие и начальник РОО Назарали Тарланов.
Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2022 году проходит в шестой раз.
При подготовке к ЕГЭ большое значение имеет правильный психологический настрой выпускников, их уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.
Сегодня в рамках подготовки к проведению ЕГЭ среди родителей выпускников проходит Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2022. Воскресенье 02:27
В рамках подготовки к проведению ЕГЭ и информационно-разъяснительной работы среди родителей выпускников текущего года 2 апреля 2022 г. в 10:00 в школах республики на базе пунктов проведения экзаменов (ППЭ) Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».
Родители выпускников Хивского района поддержали общероссийскую акцию и решили проверить свои знания. Вместе с родителями в сдаче ЕГЭ принял участие и начальник РОО Назарали Тарланов.
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