Сегодня в рамках подготовки к проведению ЕГЭ среди родителей выпускников проходит Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В рамках подготовки к проведению ЕГЭ и информационно-разъяснительной работы среди родителей выпускников текущего года 2 апреля 2022 г. в 10:00 в школах республики на базе пунктов проведения экзаменов (ППЭ) Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Родители выпускников Хивского района поддержали общероссийскую акцию и решили проверить свои знания. Вместе с родителями в сдаче ЕГЭ принял участие и начальник РОО Назарали Тарланов.



Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2022 году проходит в шестой раз.

При подготовке к ЕГЭ большое значение имеет правильный психологический настрой выпускников, их уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.