ЗАМАНА - В Дагестане запущен цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс

В Дагестане запущен цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс

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02 апреля, 2022. Суббота 23:52

В Дагестане запущен цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс.

В Дагестане запущен цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс
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Прием заявлений в первые классы стартовал 1 апреля во всех школах страны. В этом году дагестанцы могут записать своих детей на обучение, не выходя из дома.


Процесс записи детей в школу стал более комфортным, справедливым и прозрачным. Родителям предложено несколько вариантов записи, необходимо только определиться с наиболее удобным для конкретной семьи. Чтобы отправить заявление, необязательно лично приходить в школу. Теперь дагестанцы могут зарегистрировать детей по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600368/1/form.


Приемная кампания в республике набирает обороты. За один день с портала Госуслуг получено более 100 заявлений.

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