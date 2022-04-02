Прием заявлений в первые классы стартовал 1 апреля во всех школах страны. В этом году дагестанцы могут записать своих детей на обучение, не выходя из дома.
Процесс записи детей в школу стал более комфортным, справедливым и прозрачным. Родителям предложено несколько вариантов записи, необходимо только определиться с наиболее удобным для конкретной семьи. Чтобы отправить заявление, необязательно лично приходить в школу. Теперь дагестанцы могут зарегистрировать детей по ссылке
Приемная кампания в республике набирает обороты. За один день с портала Госуслуг получено более 100 заявлений.
В Дагестане запущен цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс
- Автор Мадина
- 02 апреля, 2022. Суббота 23:52
В Дагестане запущен цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс.
Прием заявлений в первые классы стартовал 1 апреля во всех школах страны. В этом году дагестанцы могут записать своих детей на обучение, не выходя из дома.
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