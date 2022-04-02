В Дагестане запущен цифровой сервис для подачи заявлений в первый класс

Прием заявлений в первые классы стартовал 1 апреля во всех школах страны. В этом году дагестанцы могут записать своих детей на обучение, не выходя из дома.





Процесс записи детей в школу стал более комфортным, справедливым и прозрачным. Родителям предложено несколько вариантов записи, необходимо только определиться с наиболее удобным для конкретной семьи. Чтобы отправить заявление, необязательно лично приходить в школу. Теперь дагестанцы могут зарегистрировать детей по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600368/1/form .





Приемная кампания в республике набирает обороты. За один день с портала Госуслуг получено более 100 заявлений.