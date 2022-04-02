В Дагестане стартовала реализация национального проекта «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» стартовал в Дагестане на площадке ООО «Дагестан Стекло Тара» в г. Дагестанские Огни. Сегодня, 1 апреля, предприятие посетили эксперты Федерального центра компетенций, которые встретились с коллективом организации и презентовали им цели и задачи проекта.

ООО «Дагестан Стекло Тара» – одно из двух предприятий региона, отобранных для участия в нацпроекте «Производительность труда» в 2022 году (вторая организация – АО «Аэропорт Махачкала).

«Предприятия отбирались очной оценкой федеральных экспертов в соответствии с установленными критериями. В текущем году на их площадках запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение производительности труда, сокращение незавершенного производства, уменьшение времени протекания процессов и многое другое», - отметил врио министра экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов.

В частности, участие в нацпроекте поможет предприятиям нарастить капитализацию и увеличить прибыль путем устранения неэффективности производственного процесса. Мероприятия по достижению установленных показателей будут проводиться под руководством экспертов Федерального центра компетенций.

«Мы используем время, знания и наработанные в других регионах практики и ждем хороших результатов. Будем плотно работать с командой предприятия, определять потери и искать решения. Проект состоит из двух фаз – диагностики и реализации. Общая программа рассчитана на три года, а эксперты будут находиться здесь шесть месяцев», - поделился старший руководитель проекта ФЦК Евгений Мельников.

Важно отметить, что участвуя в нацпроекте, предприятия не понесут каких-либо затрат. Напротив, для них предусмотрены особые меры поддержки, такие как программа льготного заемного финансирования от Фонда развития промышленности (под 1% годовых от 50 до 300 млн рублей со сроком займа до 5 лет) и программа финансовой поддержки Российского фонда прямых инвестиций.

«В условиях санкций и сложившейся непростой экономической ситуации в нашей стране предприятиям просто необходимы новые решения для повышения эффективности и конкурентоспособности на рынке. Такие проекты и меры поддержки открывают для них новые горизонты и возможности. А «ДагестанСтеклоТара» – пример того, как надо работать с инфраструктурой поддержки бизнеса», - подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РД Хаджимурад Исрапилов.

В 2023 году к участию в нацпроекте «Производительность труда» в Республике Дагестан подключатся еще несколько крупных предприятий.

Справочно:

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.