Это время духовного очищения, благородства поступков, обновления и укрепления веры, которое встречают с самыми светлыми и искренними чувствами и добрыми делами.
В этом году месяц поста проходит в непростой для всего мира период, когда особенно важно проявить милосердие, заботу и терпимость.
Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей Родины именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к родному краю.
Пусть священный месяц Рамадан принесет в каждый дом достаток, счастье и благополучие!
Поздравление Главы Дагестана с началом священного месяца Рамадан
- Автор Мадина
- 02 апреля, 2022. Суббота 01:43
Дорогие мусульмане Дагестана! Поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан.
Это время духовного очищения, благородства поступков, обновления и укрепления веры, которое встречают с самыми светлыми и искренними чувствами и добрыми делами.
Последнее от Мадина
- Сергей Меликов встретился с представителями творческой интеллигенции Дагестана
- На совещании под руководством Сергея Меликова обсудили празднование юбилея Р. Гамзатова
- Дорогу Буйнакск- Махачкала сделают четырхполосную
- Два человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом в Буйнакском районе
- В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду за неделю упал до 42,2%