Поздравление Главы Дагестана с началом священного месяца Рамадан

Это время духовного очищения, благородства поступков, обновления и укрепления веры, которое встречают с самыми светлыми и искренними чувствами и добрыми делами.



В этом году месяц поста проходит в непростой для всего мира период, когда особенно важно проявить милосердие, заботу и терпимость.



Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей Родины именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к родному краю.



Пусть священный месяц Рамадан принесет в каждый дом достаток, счастье и благополучие!