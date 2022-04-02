ЗАМАНА - Поздравление Главы Дагестана с началом священного месяца Рамадан

Поздравление Главы Дагестана с началом священного месяца Рамадан

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02 апреля, 2022. Суббота 01:43

Дорогие мусульмане Дагестана! Поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан.

Поздравление Главы Дагестана с началом священного месяца Рамадан
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Это время духовного очищения, благородства поступков, обновления и укрепления веры, которое встречают с самыми светлыми и искренними чувствами и добрыми делами.

В этом году месяц поста проходит в непростой для всего мира период, когда особенно важно проявить милосердие, заботу и терпимость.

Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей Родины именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к родному краю.

Пусть священный месяц Рамадан принесет в каждый дом достаток, счастье и благополучие!

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