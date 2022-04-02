Дорогу Буйнакск- Махачкала сделают четырхполосную

Наверняка, каждый из нас проезжая по автодороге Буйнакск- Махачкала, обратил внимание на работающую вдоль трассы дорожную технику.

Сообщаем, что дорогу республиканского значения расширят до четырёх полос.

Необходимость расширения дороги вызвана возросшим автомобильным потоком, более того, как неоднократно отмечал Глава Буйнакского района Камиль Изиев, эта трасса не отвечает требованиям безопасности и на неё приходится большое количество ДТП, о чем свидетельствуют озвучиваемые на совещаниях по безопасности цифры.

Конечно, дорожно — транспортные происшествия, это, прежде всего, следствие не соблюдения водителями правил дорожного движения!

Тем не менее, очень важно и состояние дорог, поэтому отрадно, что Министерство транспорта и дорожного хозяйство РД взялось за решение этой важной для нас проблемы.

Перевод на четерхполосное движение, общей протяжённостью 11 км, начнётся от Талгинской развилки до железнодорожного переезда в селении Старый Кумух.

В этом году проведут работы на отрезке протяжённостью четыре км.

Помимо расширения дороги, здесь предусмотрено обустройство барьерного ограждения, полосы будут разделены бетонными блоками, а также предусмотрены места для скотопрогона, что тоже очень важно. Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/4/1/dorogu-bujnaksk-mahachkala-sdelayut-chetyirhpolosnuyu/

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