В своем выступлении Глава Дагестана обратил внимание на инвестиционную политику в строительной отрасли региона.
«Для привлечения инвесторов нам нужно подготовить инвестиционные проекты, чтобы финансовый партнер видел открытость власти и имел понимание - куда и во что он вкладывается. Также необходимо подготовить и инфраструктуру, поскольку в комплексном развитии территорий, на который Глава региона делает акцент, всё должно развиваться комплексно: и дома, и объекты образования, и поликлиники, и многое другое, необходимое для жизни. Поэтому инфраструктура предполагает не только наличие дорог к инвестплощадкам, но и подведение всех ресурсноснабжающих объектов – воды, света, газа, канализации.
Предлагаю Минстрою Дагестана активно использовать в работе механизмы «ГЧП» и «МЧП». Это позволит не только привлечь частников, партнеров для строительства, но и частично разрешить проблему нехватки социальных объектов. На инвестплощадке при КРТ будет возможным предусмотреть строительство многоквартирных домов для социальных работников и отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье, используя такое понятие как «социальный найм».
Также, в связи с последними событиями на мировом рынке, необходимо учитывать жилье «эконом-класса», которое будет доступным в таком комплексе и для малообеспеченной категории населения нашей республики.
Вот это те факторы, на мой взгляд, которые нам надо учитывать при развитии комплекса территорий – ГЧП, МЧП и жилья социального найма, а также жилье «эконом-класса», – поделился Марат Алияров.
Депутат Народного Собрания РД Марат Алияров прокомментировал отчет Сергея Меликова
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 16:04
Депутат Народного Собрания РД, член Комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Марат Алияров прокомментировал отчет Сергея Меликова о работе правительства Дагестана за 2021 год.
В своем выступлении Глава Дагестана обратил внимание на инвестиционную политику в строительной отрасли региона.
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