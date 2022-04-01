Депутат Народного Собрания РД Марат Алияров прокомментировал отчет Сергея Меликова

В своем выступлении Глава Дагестана обратил внимание на инвестиционную политику в строительной отрасли региона.



«Для привлечения инвесторов нам нужно подготовить инвестиционные проекты, чтобы финансовый партнер видел открытость власти и имел понимание - куда и во что он вкладывается. Также необходимо подготовить и инфраструктуру, поскольку в комплексном развитии территорий, на который Глава региона делает акцент, всё должно развиваться комплексно: и дома, и объекты образования, и поликлиники, и многое другое, необходимое для жизни. Поэтому инфраструктура предполагает не только наличие дорог к инвестплощадкам, но и подведение всех ресурсноснабжающих объектов – воды, света, газа, канализации.



Предлагаю Минстрою Дагестана активно использовать в работе механизмы «ГЧП» и «МЧП». Это позволит не только привлечь частников, партнеров для строительства, но и частично разрешить проблему нехватки социальных объектов. На инвестплощадке при КРТ будет возможным предусмотреть строительство многоквартирных домов для социальных работников и отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье, используя такое понятие как «социальный найм».



Также, в связи с последними событиями на мировом рынке, необходимо учитывать жилье «эконом-класса», которое будет доступным в таком комплексе и для малообеспеченной категории населения нашей республики.



Вот это те факторы, на мой взгляд, которые нам надо учитывать при развитии комплекса территорий – ГЧП, МЧП и жилья социального найма, а также жилье «эконом-класса», – поделился Марат Алияров.