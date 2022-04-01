ЗАМАНА - Водители дивизиона БРК «Бал» приступили к вождению в экстремальных условиях в Дагестане

Водители дивизиона БРК «Бал» приступили к вождению в экстремальных условиях в Дагестане

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01 апреля, 2022. Пятница 11:17
Водители дивизиона БРК «Бал» приступили к вождению в экстремальных условиях в Дагестане

Водители и механики-водители подразделения ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) приступили к тренировкам вождения боевых машин на полигоне Аданак в Дагестане.

Водители дивизиона БРК «Бал» приступили к вождению в экстремальных условиях в Дагестане
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Механики-водители отрабатывают навыки вождения транспортно-перегрузочных машин (ТПМ) и грузовых автомобилей повышенной проходимости «Урал» на дорогах и бездорожье, в различных погодных условиях, в светлое и темное время суток, а также отработают вождение техники в экстремальных условиях в рамках специального курса.

Водители научатся преодолевать препятствия и заграждения, ограниченные проходы на подъемах и спусках, преодолевать водные преграды различной глубины, отработают приемы управления большегрузными автомобилями и техникой при вождении в населенных пунктах, а также в специально смоделированных сложных дорожно-транспортных ситуациях.

Особое внимание будет уделяться занятию огневых позиций на неподготовленных участках, а также слаженности работы водителей и механиков-водителей при движении в колонне.

Отметим, что БРК «Бал» предназначен для сил береговой обороны КФл для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. Комплекс оснащён противокорабельными ракетами.

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