Подробнее о квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам на поступление, и условиях обучения можно узнать на сайте Минобороны РФ. Контактные телефоны Казанского высшего танкового командного училища: приемная комиссия – 8 (843) 229-85-82; дежурный по училищу – 8 (843) 229-85-82.
В Казанском высшем танковом училище пройдет подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа»
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 11:15
С сентября 2022 года на базе Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища начинается подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа».
Подробнее о квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам на поступление, и условиях обучения можно узнать на сайте Минобороны РФ. Контактные телефоны Казанского высшего танкового командного училища: приемная комиссия – 8 (843) 229-85-82; дежурный по училищу – 8 (843) 229-85-82.