ЗАМАНА - В Казанском высшем танковом училище пройдет подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа»

В Казанском высшем танковом училище пройдет подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа»

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01 апреля, 2022. Пятница 11:15

С сентября 2022 года на базе Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища начинается подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа».

В Казанском высшем танковом училище пройдет подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа»
Информация

Подробнее о квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам на поступление, и условиях обучения можно узнать на сайте Минобороны РФ. Контактные телефоны Казанского высшего танкового командного училища: приемная комиссия – 8 (843) 229-85-82; дежурный по училищу – 8 (843) 229-85-82.

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