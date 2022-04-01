В Дагестане продолжается акция «Дни Росгвардии»

В Махачкале в стенах мультимедийного музейного комплекса «Россия – моя история» прошло патриотическое мероприятие в рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии».

В нем приняли участие военнослужащие и сотрудники махачкалинского соединения войск национальной гвардии и регионального управления Росгвардии, ветераны ведомства, представители Совета старшеклассников и студентов региона, юнармейцы, волонтеры Победы.

Собравшиеся вспомнили этапы становления и героическое прошлое войск правопорядка, отметили их роль в современной истории страны. Врио заместителя командира махачкалинского соединения Росгвардии по военно-политической работе майор Дмитрий Димитренко отметил, что сотрудники и военнослужащие продолжают приумножать лучшие традиции боевого братства и предыдущих поколений правоохранительных органов.

«Сегодня в войсках национальной гвардии служат отважные и мужественные ребята, которые ежедневно стоят на рубеже борьбы с преступностью и рискуют своей жизнью ради безопасности наших граждан. Любовь к Родине и верность воинскому долгу являются отличительными чертами каждого росгвардейца», – отметил офицер.

После официальной части мероприятия в актовом зале музея состоялся исторический квест.