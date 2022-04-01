Центр управления дорожным движением открылся в Дагестане

Единый региональный Центр управления дорожным движением (ЦУДД) открылся в Махачкале, сообщается на сайте главы республики.

«Возможности центра позволяют в режиме реального времени контролировать загруженность улиц, управлять движением на перекрестках и местах основного скопления машин, оперативно реагировать на ДТП и следить за качеством работы общественного транспорта», – презентовал разработчик системы, представитель группы компаний «Урбантех» Игорь Канатченко.

Отметим, проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы стартовал в республике в ноябре прошлого года.

В зону ее действия сейчас входят четыре улицы Махачкалы – проспекты Петра I, Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Коркмасова. На самых загруженных городских магистралях модернизированы 23 светофорных объекта, установлены 24 стратегических транспортных детектора и 41 видеокамера.

Добавим, в официальном открытии приняли участие: глава региона Сергей Меликов, начальник Управления ГИБДД по РД Александр Шалагин, глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов, а также замминистра транспорта и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров.