В Дагестане пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ

Их проведут Региональная общественная приемная «Единой России» и местные общественные приемные партии при участии депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств. Разъяснения гражданам будут давать депутаты, члены Комитета Народного Собрания РД по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству, представители Госжилинспекции РД, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РД. Для участия в приеме заявителям необходимо в указанный период обратиться в Региональную общественную приемную (с 10:00 до 18:00) по адресу: г.Махачкала, пл.Ленина, Дом Профсоюзов, каб.106 или же по телефонам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94.