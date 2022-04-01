Работе ЖКХ в Дагестане придали открытость

Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), призванную придать открытость и эффективность деятельности коммунального хозяйства, запустить в полную силу в Дагестане не удавалось долгие годы. Сегодня ситуация изменилась в корне.

По данным Государственной жилищной инспекции РД, в системе уже зарегистрированы практически все структуры и организации, от деятельности которых зависит бесперебойная, надежная работа т.н. “коммуналки” и систем энергообеспечения населения республики.

Контроль за размещением информации в ГИС ЖКХ осуществляет Государственная жилищная инспекция РД. Как отмечает ее руководитель Сергей Касьянов, стопроцентной регистрации организаций, участников ГИС ЖКХ предшествовала обширная работа сотрудников инспекции, в том числе в применении штрафных санкций к предприятиям и организациям, игнорирующим требования федерального законодательства.

Только за 2021 год, по информации инспекции, в Дагестане проведено 859 проверок соблюдения обязательных требований по размещению информации в ГИС ЖКХ, из которых 568 – в отношении организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 82 – ресурсоснабжающих организаций,188 – муниципальных образований. Также проинспектированы службы регионального оператора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и региональных операторов по обращению с TKO.

В Госжилинспекции РД заявляют, что по результатам мониторинга и анализа полноты и достоверности размещенной в ГИС ЖКХ информации инспекция еженедельно проводит совещания в форме видеоконференцсвязи с заместителями глав городских округов и муниципальных районов, курирующих сферу ЖКХ, а также муниципальных жилищных инспекторов.

По состоянию на 8 февраля текущего года в ГИС ЖКХ зарегистрированы все органы исполнительной власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами. Размещено 100% жилого фонда республики, лицевых счетов абонентов, общедомовых и индивидуальных приборов учета ресурсов, а также 55,24% платежных документов по оплате за ЖКУ за предыдущий расчетный период.

Но несмотря на это, не всеми поставщиками информации размещены в системе договоры управления и ресурсоснабжения. Также выявляются расхождения между фактическим количеством жилых домов и информацией, размещенной в ГИС ЖКХ.