ЗАМАНА - Акцию «Сад памяти» провели в Каякентском районе

Акцию «Сад памяти» провели в Каякентском районе

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01 апреля, 2022. Пятница 10:55

Сегодня в районе провели акцию «Сад памяти», сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета. 

Акцию «Сад памяти» провели в Каякентском районе
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Акцию провели на территории филиала МФЦ в селе Новокаякент. Участники акции посадили более 30 деревьев ясеня. 

В акции приняли активное участие руководство и сотрудники лесничества района во главе с руководителем Мухтаром Рамазановым, а также пресс-секретарь главы администрации района Муса Апкаров, начальник ГО ЧС администрации района Абдулла Муртазалиев, эколог администрации района Алисултан Шахнавазов, директор МФЦ Руслан Джалаев и общественность села. 

«В преддверии 77-й годовщины Великой Победы в целях сохранения исторической памяти и преемственности поколений страна отдает дань памяти воинам Победы, которые ценой жизни отстояли свою Отчизну, свою культуру, свой народ. Это политически очень важная акция – посадить в память о каждом погибшем солдате войны саженец дерева, где каждое дерево будет символом памяти беспримерного мужества и героизма солдат и офицеров, защитников своего Отечества», – отметил пресс-секретарь главы администрации района Муса Апкаров.

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