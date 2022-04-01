Акцию «Сад памяти» провели в Каякентском районе

Акцию провели на территории филиала МФЦ в селе Новокаякент. Участники акции посадили более 30 деревьев ясеня.



В акции приняли активное участие руководство и сотрудники лесничества района во главе с руководителем Мухтаром Рамазановым, а также пресс-секретарь главы администрации района Муса Апкаров, начальник ГО ЧС администрации района Абдулла Муртазалиев, эколог администрации района Алисултан Шахнавазов, директор МФЦ Руслан Джалаев и общественность села.



«В преддверии 77-й годовщины Великой Победы в целях сохранения исторической памяти и преемственности поколений страна отдает дань памяти воинам Победы, которые ценой жизни отстояли свою Отчизну, свою культуру, свой народ. Это политически очень важная акция – посадить в память о каждом погибшем солдате войны саженец дерева, где каждое дерево будет символом памяти беспримерного мужества и героизма солдат и офицеров, защитников своего Отечества», – отметил пресс-секретарь главы администрации района Муса Апкаров.