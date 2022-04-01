3 команды из Дагестана вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

3 команды из Дагестана вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Они прошли этап дистанционного тестирования, который проходил с 15 по 24 марта. В полуфинале примут участие 120 команд.

Стоит отметить, что конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Рейтинги полуфиналистов формировались по двум территориальным зонам: «Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа) и «Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа), исходя из суммарного командного балла (сумма баллов пятерых участников одной команды). Списки команд, которые продолжат участие в полуфиналах можно найти на сайте конкурса в разделе новости.

По итогам тестирования полуфиналисты конкурса пройдут обучение по программе повышения квалификации, результатом станет разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.

Как отметил первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, особую важность для любой сферы имеет уровень управленцев, качество принятия решений. Конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Флагманы образования. Муниципалитет» является хорошей возможностью для выстраивания новых форматов взаимодействия управленцев сферы образования.

«Хочется пожелать полуфиналистам презентовать лучшие практики, масштабировать свой региональный опыт и, конечно же, получить удовольствие от взаимодействия с коллегами в таком масштабном всероссийском проекте», – сказал он.

Заявочная кампания продлилась с 9 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года. Команды, успешно прошедшие регистрацию, были допущены к выполнению дистанционного тестирования. Данный этап был направлен на проверку функциональной грамотности, общих знаний, психолого-педагогических и экономико-правовых аспектов организации работы муниципальной системы образования. Участники смогли проверить свой уровень знаний по истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии и праву, а также определить, насколько они в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования.

Тестирование проводилось в течение 10 дней и завершилось 24 марта.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова запуск командного трека для представителей муниципальных образований позволил расширить горизонты профессиональных возможностей в управленческой деятельности и укрепить взаимодействие участников.

«На этапе дистанционного тестирования участники продемонстрировали настоящий соревновательный дух. В полуфинал вышли 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов нашей страны, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования – это 600 участников из более чем 7 тысяч зарегистрировавшихся конкурсантов. Среди полуфиналистов 87% женщин, 13% мужчин. 16% конкурсантов – молодые управленцы, возраст большинства участников – от 36 до 55 лет, опыт профессиональной деятельности – от 10 до 20 лет, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Дагестан в полуфинале конкурса представят команды:

Команда Управления образования администрации города Махачкалы («Порт-Петровск»);

Команда Управления образования администрации городского округа «Город Кизилюрт» («Маяки Кизилюрта»);

Команда Управления образования Администрации городского округа «город Каспийск» («Каспийская эскадра»).

Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также призы от партнеров конкурса.