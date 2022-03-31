ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»

Сергей Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»

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31 марта, 2022. Четверг 11:52

Глава РД Сергей Меликов начал выступление в Народном Собрании РД с минуты молчания в память о погибших в ходе спецоперации на Украине, пишет РИА "Дагестан".

Сергей Меликов: «Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений»
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«Как и во все времена, в составе подразделений, выполняющих самые сложные боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие, офицеры, руководители, генералы-выходцы из нашей республики. Они проявляют свойственное для дагестанцев мужество, отвагу, героизм», – сказал Сергей Меликов.

Также он добавил: «Мы можем с гордостью отметить, что первым Героем России в ходе проведения спецоперации стал наш земляк Нурмагомед Гаджимагомедов. К глубокому сожалению, посмертно. Мы искренно скорбим по каждому из воинов, кто пал смертью храбрых на полях сражений. От себя лично, от всего руководства, от депутатов выражаю всем родным и близким погибших искренние соболезнования. Раненым бойцам желаем скорейшего выздоровления».

Кроме того, Глава Дагестана заявил, что семьи погибших и те, кто получил ранения в боях, будут поддерживаться на государственном уровне. Он напомнил о созданном для этих целей специальном фонде. Также для оказания помощи прорабатываются вопросы привлечения внебюджетных источников.

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