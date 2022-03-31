Сергей Меликов: «Экономика Дагестана в 2021 году сохранила положительную динамику»

«Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности увеличился на 4,6%. Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет РД составил 9 млрд рублей или 119%», – сказал Меликов, выступая на девятой сессии Народного Собрания республики.



По его словам, на 5,2% выросло промышленное производство, а производство сельскохозяйственной продукции – на 0,5%.



Показатели в строительной отрасли выросли на 2%, обороты розничной торговли и платных услуг – на 1% и 16,6% соответственно.



«Среднемесячная зарплата в Дагестане в 2021 году выросла на 6,7% и составила чуть более 32 тыс. рублей», – сказал руководитель республики.



Положительной тенденции промышленного производства в 2021 году в Дагестане поспособствовало увеличение объемов производства оборонной продукции до 7,3 млрд рублей, что составляет 140% относительно 2020 года.



«Также этому способствовало открытие новых производств гражданской продукции: обувных фабрик в городе Махачкале, Буйнакске; фабрики по производству картонной тары “Экотар” (ООО – редакция); увеличилось производство электроэнергии», – сказал Сергей Меликов.



Позитивный результат дали и меры государственной поддержки, оказанные в 2021 году промышленным предприятиям республики.



«Десяти предприятиям были выделены субсидии на общую сумму около 50 млн рублей. Одним из инструментов господдержки является создание и развитие индустриальных парков. На сегодняшний день их в республике 6 с общей площадью 300 га. Объем выручки резидентов парка вырос в полтора раза – это 5,5 млрд рублей, налоговые отчисления стали в 2,8 раза больше – порядка 600 млн рублей. В целом, количество резидентов составило 30 единиц», – сказал Меликов.



Он подчеркнул, что динамика роста по сравнению с 2020 годом выросла не столь стремительно, «но мы понимаем, что экопарки, зоны (территории) опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особые экономические зоны на сегодняшний день являются перспективными для Дагестана.



«Мы обязаны и должны их наращивать так, как это делается в других регионах. Мы должны говорить не только о предприятиях по пошиву обуви, но и о крупных производствах, прежде всего востребованных в самой республике, в том числе в агропромышленном комплексе», – сказал Глава Дагестана.