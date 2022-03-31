В Махачкале прошла конференция «Цифровые образовательные ресурсы и их возможности»

Сотрудник проектного отдела ДИРО Дмитрий Корюхин отметил важность общения между педагогами образовательных центров «Точка роста», «IT- куб», ДТ «Кванториум».

«Многие проблемы можно решить, если существует сообщество единомышленников. Образовательные центры «Точка роста» – это возможность для детей сельских школ познакомиться с миром современных технологий. Муниципалитетам и школам необходимо не упустить эту возможность и ответственно отнестись к реализации этого проекта», – сказал Корюхин.

Более 60 педагогов стали участниками следующих мастер-классов, проведенных в рамках конференции: «Робототехника. Обучение, игра, профессия» (спикер: Амишова София, ДТ «Кванториум»), «IT. Просто о сложном.» (спикер: Асилалов Ника-Магомед, центр «Точка роста» МБОУ «Кубачинская СОШ»), «High-tech. Практикум.» (спикер: Магомедов Амир, ДТ «Кванториум»).

«Нам казалось, что центры образования «Точка роста» в республике не работают, но сегодня мы увидели, желание и стремление педагогов приобрести новые знания и убедились, что программа работает и будет работать», – уверяет Ника-Магомед Асилалов.

Участники познакомились друг с другом, обменялись перспективами и приступили к работе в группах, где обсуждали проблемы и вызовы, которые стоят перед образовательными центрами «Точка роста». Каждая команда оформила пошаговое решение проблем, и участники проголосовали, выбрав наиболее эффективное решение.