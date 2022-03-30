Регистрацию прав собственности для заявителей на догазификацию в Дагестане максимально упростили
- Автор Шахри
- 30 марта, 2022. Среда 17:10
Догазификая в Дагестане остается в числе приоритетных задач республиканского Правительства. В настоящем идет активная работа по решению вопросов взаимодействия компаний Группы Газпром и Правительства Республики Дагестан.
Согласно протоколу совещания, под председательством Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова «Об основных вопросах взаимодействия компаний Группы Газпром и Правительства Республики Дагестан, о выработке комплекса мер по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам пресс-конференции 23 декабря 2021 года (от 04.01.2022 г. № Пр-26) целому ряду республиканских министерств и федеральным структурам были даны поручения и поставлены задачи.
В частности, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан было поручено проработать вопрос упрощении порядка оформления и регистрации прав собственности, разработать комплекс мер для его решения в установленном законом порядке.
Как нам ответили в ведомстве, в настоящем, порядок оформления и регистрации прав собственности для граждан, являющихся потенциальными заявителями на догазификацию домовладений не вызывает у людей каких-либо затруднений.
«На сегодняшний день Управлением Росреестра по Республике приём документов на регистрацию прав собственности для граждан, являющихся потенциальными заявителями на догазификацию домовладений максимально упрощён», сообщили нам в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан.
По информации ведомства, Федеральным законом до 1 марта 2026 года продлевается период осуществления гражданами государственной регистрации в упрощённом порядке (на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок) прав на принадлежащие им садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, а также на жилые дома, расположенные на земельных участках, находящихся в границах населённых пунктов и предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. При этом согласно Федеральному закону до указанной даты не требуются разрешения на строительство и ввод таких объектов в эксплуатацию.
Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 404-ФЗ. О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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