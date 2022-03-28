Этот акт доброй воли был принят в конце 2019 года, в год, который был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Учредители Десятилетия выразили уверенность в том, что именно такой подход привлечет внимание к проблеме утраты языков коренных народов и необходимости их сохранения, возрождения и популяризации на национальном и международном уровнях.

В связи с этим Генассамблея рекомендовала государствам — членам ООН рассмотреть вопрос о создании «национальных механизмов с надлежащими финансовыми средствами для успешного осуществления Международного десятилетия языков коренных народов» в сотрудничестве с коренными народами. Самим коренным народам, «как хранителям языков», предложили инициировать и разработать необходимые меры по проведению десятилетия.

По мнению российских политологов, провозглашение десятилетия является одним из ключевых результатов Международного года языков коренных народов. Из программы десятилетия видно, что главной целью этого промежуточного форума является обеспечение права коренных народов на сохранение, возрождение и продвижение своих языков, а также интеграция аспектов языкового разнообразия и многоязычия в усилия по устойчивому развитию. Оно предоставляет уникальную возможность для сотрудничества в области разработки политики и стимулирования глобального диалога в подлинном духе многостороннего участия.

Россия стала первым государством — членом ООН, создавшим оргкомитет и официально начавшим подготовку к проведению Международного десятилетия языков коренных народов.

В июле 2021 года Правительство Российской Федерации своим распоряжением за № 2004-р обязало соответствующие органы образовать Национальный организационный комитет по подготовке и проведению в 2022-2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов и утвердить его состав, в который вошли представители федеральных министерств, главы регионов, деятели науки, культуры, образования, представители промышленности, СМИ и организаций коренных малочисленных народов.

Возглавил комитет руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Вячеславович Баринов, по словам которого наша страна может похвастаться разнообразием народов, проживающих на ее территории, и количеством языков, на которых они говорят.

«193 народа, проживающих в России, используют приблизительно 277 языков (по другим данным — 295) и диалектов, — говорит руководитель комитета. — Такая статистика приводится в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и официальных данных Института языкознания РАН соответственно. Вы заметили, что число используемых языков не совпадает с числом народов. И этот интересный факт объясняется тем, что у некоторых народов есть по два официально признанных языка. К таким народам, к примеру, относятся марийцы (луговые и горные), мордва (эрзя и мокша) и алтайцы. Фактически они являются родственными народами, объединёнными в один. Стоит также отметить, что некоторые народы имеют общий язык и фактически являются частями одного народа, как например карачаевцы и балкарцы, кабардинцы и черкесы».

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Министерство просвещения Российской Федерации разработали сайт Международного года языков в России. А месяцем раньше, 21 февраля 2019 года, в Международный день родного языка, был официально зарегистрирован Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Надо сказать, что план проведения года языков коренных народов в нашей стране был впечатляющий: он включал в себя более 700 мероприятий, которые проходили на федеральном и региональном уровнях.

Федеральное агентство по делам национальностей разработало и утвердило национальный план мероприятий по Международному десятилетию языков коренных народов. И как считает заместитель руководителя агентства Станислав Бедкин, позитивный опыт России по развитию языков будет интересен всему мировому сообществу.

«Необходимо отметить, что ЮНЕСКО на протяжении нескольких лет проводило подготовительные работы по формированию многостороннего механизма в проведении десятилетия языков и ближайшего глобального плана действий. Безусловно, и Федеральное агентство по делам национальностей, и Министерство иностранных дел активно подключились к этой работе и разработали и утвердили национальный план мероприятий», — добавил он.

Следует сказать, что проблемой малочисленных народов занимаются во всем мире. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, представителям малых этносов, необходимо уделять большое внимание. Это связано с многочисленными проблемами: экономическими, социальными, этнографическими, культурными.