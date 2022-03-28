Избербаш с рабочим визитом посетил Мурад Далгатов



В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, председатель городского Собрания депутатов Расул Бакаев, представители служб и отделов города и администрации, а также около 40 предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен отметил, что данная встреча состоялась во исполнение поручений Главы Республики Дагестан на заседании Оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики Дагестана в условиях международных санкций, на котором Сергей Алимович призвал глав муниципальных образований создавать комфортные условия предпринимателям.

«За последние недели Правительством РФ принят ряд комплексных мер, направленных на поддержку населения в условиях введённых экономических санкций в отношении нашей страны. Поставлена четкая задача – обеспечить максимальную предпринимательскую свободу и поддержку деловой инициативы. Экономика без малого и среднего предпринимательства невозможна, и в условиях санкций очень важно услышать именно малый и средний бизнес. Чтобы молниеносно реагировать на те или иные ситуации, необходимо держать руку на пульсе и находиться с представителями бизнеса в тесном диалоге. Поэтому мы и проводим такие встречи, желая узнать, по каким направлениям вам сегодня точно нужна поддержка, как может помочь государство», - рассказал омбудсмен.

В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, в частности налоговое бремя, земельный учёт и повышение качества предоставляемых предпринимателям услуг. В ходе диалога бизнес-сообщество озвучило ряд вопросов по обозначенной тематике, были даны разъяснения и консультации представителями аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Республики Дагестан.

Уполномоченный призвал представителей субъектов МСП сообщать о всех сложностях, возникающих в их деятельности на соответствующую горячую линию. По его словам, не только в целом по стране, но и в нашем регионе проводится мониторинг ситуации с реализацией мер по поддержке бизнеса на фоне санкций.