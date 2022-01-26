Глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев подписал распоряжение о создании резервного фонда в целях организации горячего одноразового питания медикам, работающим в «красной зоне».

Так, в созданный фонд по желанию будет зачислен однодневный заработок работников районной и сельских администраций, Управления культуры, Управления образования, Управления сельского хозяйства, ЕДДС и других учреждений и организаций района.

Уже с 25 января в ежедневном режиме для 13 медиков, работающих в «красной зоне» Центральной районной больницы им. Н.М.Мирзоева, будет организована доставка горячего питания. Напомним, акция инициирована Главой Дагестана Сергеем Меликовым. Ранее акцию поддержало Минмолодежи РД совместно с региональным клубом #Мывместе.

«Подобная благотворительность – значимая поддержка для медицинских работников, вставших на защиту тех, кто заболел коронавирусной инфекцией. Они продолжают трудиться в напряженном режиме, поэтому важно, чтобы они сохраняли свой оптимизм, работоспособность и укрепляли здоровье», — отметил глава муниципалитета Магомед-Гаджи Айдиев.