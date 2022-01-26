ЦУР помогает решать вопросы ЖКХ в Дагестане

Центр управления регионом Дагестана способствует решению проблем, поступающих от жителей региона в социальных сетях. За 2021 год дагестанский ЦУР взял в работу 33138 обращения от местных жителей, большая часть которых касалась ЖКХ, соцпомощи, состояния дорог и вывоза мусора.

По словам представителей ЦУР Дагестана, в Центре функционирует система «Инцидент Менеджмент», которая даёт возможность беспрерывно получать и обрабатывать комментарии жителей региона в социальных сетях. Стоит отметить, что комментарий можно оставить на открытых площадках социальных сетей – ВК, ОК, Facebook, Instagram.

Так, например, по данным ЦУР Дагестана, в январе 2022 года в систему стали часто поступать жалобы на прорыв трубопроводов, несоответствующее состояние ливневых канализаций, проблемы в системах водоотведения, а также проблемы отопления. Всего за прошедший месяц по этим вопросам «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 164 сообщения.

Отмечается, что сотрудники МБУ «Махачкала-1» очистили ливневой сток по ул. Каммаева 10, а специалисты административно-технической инспекции города исправили работу канализации на улице Цветочная 13. Также по предписанию АТИ, «Махачкалаводоканал» устранил протечку канализации по ул. Урадинского.

Также сообщается, что работниками управления муниципального жилищного контроля было восстановлено отопление жильцам домов 21 и 94 «б» по проспекту Акушинского и жильцам домов 3 и 11 по улице Г. Гаджиева.

Стоит подчеркнуть, что проблемы в Дагестане стали решаться быстрее, в том числе, благодаря соцсетям.