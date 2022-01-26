ЗАМАНА - Абдурахман Манафов прокомментировал структурные изменения в Правительстве РД

Абдурахман Манафов прокомментировал структурные изменения в Правительстве РД

Автор
26 января, 2022. Среда 11:25

На днях Глава РД Сергей Меликов прокомментировал произведенные им структурные изменения. Своим мнением об этом поделился член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры Дагестана Абдурахман Манафов.

Абдурахман Манафов прокомментировал структурные изменения в Правительстве РД
Информация

«Говоря  “О полномочном представителе Главы Республики Дагестан в Народном Собрании Республики Дагестан”, Сергей Меликов отметил, что “введение этой должности связано с необходимостью комплексного взаимодействия для всех ветвей власти как в законотворческом процессе, так и налаживании постоянного контакта парламента с правительством и органами исполнительной власти, в том числе и с муниципалитетами. Это касается и организации депутатского контроля, а также контроля за освоением бюджетных средств”. Освоение выделенных федеральных и республиканских бюджетных средств в социальной сфере из года в год остается больным местом в экономике республики. В конце года списывались неосвоенными десятки миллионов рублей. Так уж ли они были “лишними” или, может, некомпетентность в планировании? Хочется надеяться, что после организации депутатского контроля, а также контроля за освоением бюджетных средств новой структурой полномочного представителя Главы Республики в Народном Собрании Республики, это экономически и социально ущербное явление будет сведено к нулю, а не к миллионам “лишних” рублей», – считает Манафов.


 

Прочитано 54 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top