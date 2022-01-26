Абдурахман Манафов прокомментировал структурные изменения в Правительстве РД

«Говоря “О полномочном представителе Главы Республики Дагестан в Народном Собрании Республики Дагестан”, Сергей Меликов отметил, что “введение этой должности связано с необходимостью комплексного взаимодействия для всех ветвей власти как в законотворческом процессе, так и налаживании постоянного контакта парламента с правительством и органами исполнительной власти, в том числе и с муниципалитетами. Это касается и организации депутатского контроля, а также контроля за освоением бюджетных средств”. Освоение выделенных федеральных и республиканских бюджетных средств в социальной сфере из года в год остается больным местом в экономике республики. В конце года списывались неосвоенными десятки миллионов рублей. Так уж ли они были “лишними” или, может, некомпетентность в планировании? Хочется надеяться, что после организации депутатского контроля, а также контроля за освоением бюджетных средств новой структурой полномочного представителя Главы Республики в Народном Собрании Республики, это экономически и социально ущербное явление будет сведено к нулю, а не к миллионам “лишних” рублей», – считает Манафов.





