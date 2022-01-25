Такие данные предоставляет оперштаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РД. Всего в Дагестане было выявлено 69 563 подтвержденных положительных результата заболевания коронавирусом. Погибших от инфекции на сегодня – 3306 (+2 человека за сутки). В изоляции находятся 4885 человек. Дополним, что в республике до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Также жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
Источник: https://mirmol.ru/novosti/za-minuvshie-sutki-v-dagestane-vyjavleno-283-novyh-sluchaja-zarazhenija-koronavirusnoj-infekciej/
За минувшие сутки в Дагестане выявлено 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
- Автор Шахри
- 25 января, 2022. Вторник 08:54
За последние сутки в Дагестане подтвердились еще 283 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Такие данные предоставляет оперштаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РД. Всего в Дагестане было выявлено 69 563 подтвержденных положительных результата заболевания коронавирусом. Погибших от инфекции на сегодня – 3306 (+2 человека за сутки). В изоляции находятся 4885 человек. Дополним, что в республике до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Также жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
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