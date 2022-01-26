Почему некоторые люди болеют COVID-19 тяжелее, чем другие? Возможно, у ученых появился частичный ответ на этот вопрос. Иммунные клетки, называемые аутоантителами, могут помочь объяснить нашу уязвимость к инфекциям

Атакующие нас изнутри белки» больше походят на описание нового научно-фантастического фильма, чем на вполне реальную угрозу человечеству. Но аутоантитела, также известные как «мошеннические» антитела, — это именно то, что нужно, говорится в публикации британского издания. Это иммунные клетки, которые обращаются против нас – вместо того, чтобы защищать наш организм от инфекции, они атакуют наши здоровые ткани и жизненно важные органы. Этот процесс отвечает за длинный список аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

В каждом случае иммунная система дает осечку, принимая часть тела за чужеродную, и высвобождает аутоантитела, чтобы пойти «в атаку» — в случае ревматоидного артрита это приводит к воспалению суставов.

Люди со здоровой иммунной системой также вырабатывают аутоантитела. Примерно 20 лет назад считалось, что они просто устраняют их, но с тех пор ученые обнаружили, что у некоторых людей аутоантитела присутствуют в небольшом количестве. Но с возрастом их количество увеличивается (считается, что они играют определенную роль в процессе старения).