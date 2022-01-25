В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно- патриотического содержания.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Союз Писателей России Министерство обороны Российской Федерации Министерство просвещения Российской Федерации Министерство культуры Российской Федерации Российская государственная библиотека Издательский дом «Не секретно»
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