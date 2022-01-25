Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2022»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-

патриотического содержания.