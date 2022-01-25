ЗАМАНА - Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2022»

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2022»

Автор
25 января, 2022. Вторник 11:01
Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2022»
 

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-
патриотического содержания.

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2022»
Информация

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

https://vk.com/gvp2017

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Союз Писателей России
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека
Издательский дом «Не секретно»

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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