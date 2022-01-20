ЗАМАНА - По инициативе депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева в махачкалинском школе-интернате для сирот создан патриотический класс Росгвардии

По инициативе депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева в махачкалинском школе-интернате для сирот создан патриотический класс Росгвардии

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20 января, 2022. Четверг 14:43
По инициативе депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева в махачкалинском школе-интернате для сирот создан патриотический класс Росгвардии

На базе Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Махачкале создан профильный военно-патриотический класс Росгвардии. Инициатива принадлежит депутату Государственной Думы, председателю попечительского совета школы-интерната, генералу Абдулхакиму Гаджиеву, который взял на себя все расходы по обустройству соответствующей аудитории.

По инициативе депутата Госдумы Абдулхакима Гаджиева в махачкалинском школе-интернате для сирот создан патриотический класс Росгвардии
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Для реализации инициативы заключено соглашение между командованием Отдельного батальона махачкалинского соединения Росгвардии и руководством школы-интерната. Подписи под документом поставили командир отдельного батальона махачкалинского соединения Росгвардии, майор Мурадхан Ахмедханов и директор образовательной организации Малик Гаджиев. На встрече также присутствовали заместитель командира махачкалинского соединения по военно-политической работе Росгвардии, полковник Василий Липатов, и заместитель командира отдельного батальона махачкалинского соединения, капитан Константин Юдин.
Соглашение предусматривает сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания детей и подростков, а также их интеллектуальное и физическое развитие. В школе-интернате будет создан военно-патриотический класс по образовательной программе «Основы военной подготовки», разработанной офицерами воинской части и апробированной в других школах.
По словам участников встречи, создание такого класса повысит эффективность работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию гражданской позиции, привитию чести и достоинства.

 

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