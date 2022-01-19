Артур Исрапилов: Речь в законопроекте не идет об упразднении местных поселений

Сегодня на сессии НС РД вокруг предлагаемого законопроекта развернулась бурная дискуссия. При этом ее участники не всегда применяют корректные оценки. Так, говорится о якобы упразднении местных поселений. Речь в документе не идет об упразднении, о чем я и говорил сегодня на сессии, представляя депутатам законопроект. Произошло изменение статуса.

После принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» органы местного самоуправления будут существовать в виде территориальных органов администраций. Это означает повышение их статуса и возможность влиять на политику муниципального или городского округа.