Как мне кажется, законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» направлен не только на оптимизацию системы управления на местном уровне, но и на снижение расходов на чиновничий аппарат.

Так или иначе, нам с этим законом жить, и мы должны предусмотреть, чтобы его принятие прошло безболезненно для республики. В Дагестане своя специфика местного самоуправления: большое количество малочисленных населенных пунктов, их труднодоступность создают сложность в управлении. Законопроект предполагает, что в поселениях вместо их глав появятся руководители территориальных органов администраций, их еще называют старостами. При этом должен быть определен минимум жителей, который позволит поселению иметь такого представителя. Нам нужно тщательно подойти к этому вопросу.

Хорошо, что полное принятие закона предусмотрено до 2028 года. У нас есть возможность учесть все спорные вопросы и подготовить взвешенное решение.