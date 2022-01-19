ЗАМАНА - Мустафа Билалов: Законопроект направлен на снижение расходов на чиновничий аппарат

Мустафа Билалов: Законопроект направлен на снижение расходов на чиновничий аппарат

Автор
19 января, 2022. Среда 16:40
Мустафа Билалов: Законопроект направлен на снижение расходов на чиновничий аппарат

Мустафа Билалов, председатель Дагестанского отделения Российского философского общества, член Регионального штаба Общероссийского народного фронта:

Мустафа Билалов: Законопроект направлен на снижение расходов на чиновничий аппарат
Информация

Как мне кажется, законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» направлен не только на оптимизацию системы управления на местном уровне, но и на снижение расходов на чиновничий аппарат.

Так или иначе, нам с этим законом жить, и мы должны предусмотреть, чтобы его принятие прошло безболезненно для республики. В Дагестане своя специфика местного самоуправления: большое количество малочисленных населенных пунктов, их труднодоступность создают сложность в управлении. Законопроект предполагает, что в поселениях вместо их глав появятся руководители территориальных органов администраций, их еще называют старостами. При этом должен быть определен минимум жителей, который позволит поселению иметь такого представителя. Нам нужно тщательно подойти к этому вопросу.

Хорошо, что полное принятие закона предусмотрено до 2028 года. У нас есть возможность учесть все спорные вопросы и подготовить взвешенное решение.

 

 

Прочитано 12 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top