Гасангусейн Абдулжелилов: Необходимо учитывать менталитет и особенность нацполитики многонационального Дагестана

Недавно в Народном Собрании Республики Дагестан прошло заседание депутатов, где рассмотрели и поддержали проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», его авторами стали председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Если его примут, в России будут упразднены администрации городских и сельских поселений, а высшее руководство получит дополнительные рычаги для увольнения муниципальных глав.

По мнению депутатов, «законопроект подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России».

Вместо них документом вводятся муниципальные и городские округа. В городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) остаётся также деление на внутригородские территории. Это означает, что в ближайшие годы Россию ждёт масштабное укрупнение муниципальных образований. «Низовым» уровнем власти по сути станет районный вместо сегодняшнего поселенческого.

Раньше в Конституции была норма, согласно которой местное самоуправление не входило в систему госвласти — это порождало проблемы. Глава администрации района или города мог сказать региональным руководителям: «Вы мне не указ, мы самостоятельны». С другой стороны, то же самое ему говорил уже глава поселения. В такой большой стране, как Россия, подобная отделённость местного самоуправления от госвласти — это неправильно. Сейчас в законодательстве прописывается единство публичной власти — федеральной, региональной и муниципальной — и их согласованное функционирование. Во главе системы стоит президент, он координирует работу глав субъектов. А те, в свою очередь, могут координировать деятельность уже глав местного самоуправления.

Одной из главных целей законопроекта может быть «оптимизация госуправления» на низовом уровне, укрупнение муниципалитетов отчасти связано с кадровым голодом в тех регионах России, где оно уже состоялось, именно нехватка специалистов стала одним из катализаторов подготовки законопроекта.

Может быть, в отдельных случаях укрупнение действительно пойдёт на пользу. Но здесь всё зависит от конкретной администрации и в каком регионе она расположена. Но должна быть вариативность. Россия слишком большая страна, чтобы всех стричь под одну гребёнку. Попытка унифицировать структуру муниципалитетов неизбежно столкнётся со сложностями.

Большинство дагестанских депутатов пока демонстрируют положительное отношение к ликвидации низового уровня власти, ожидая, что законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России, но некоторые считают, что упразднение сельских администраций отдалит власть от людей и обернётся борьбой за раздел сфер влияния.

Согласно новому законопроекту о публичной власти, который внесён в Госдуму, в Дагестане могут ликвидировать 700 сельских администраций. Сегодня наша республика занимает третье место в стране по количеству муниципалитетов, их более 750, включая 10 городов и 42 района. Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» предусматривает сокращение местной власти на уровне сельских поселений. Согласно проекту, останется три вида муниципальных образований: городской и муниципальный округ, внутригородская территория.

Кроме того, в Дагестане ликвидируют несколько сотен сельских администраций, столица республики Махачкала лишится трёх внутригородских районов, поскольку не является городом федерального значения.

Прихожу к выводу, что с принятием этого законопроекта в нынешнем его виде республику в усиленных темпах ждёт безработица. Если упразднят местные муниципалитеты, то куда люди должны ездить за справками, кому они должны подчиняться? Это приводит к укрупнению других муниципалитетов, будет безработица и освободившиеся от реформы жители станут противниками власти или безучастными к судьбе государства.

Думаю, авторы законопроекта не знакомы с местным дагестанским колоритом, менталитетом и особенностями нацполитики, которая ведётся в республике. Если два-три аула объединить, допустим, в одно сельское поселение, то если жители за какой-то консультацией или за справкой спускались в соседнее село, то теперь им придётся ездить за решением своих проблем в райцентр, а что ещё хуже – в город. Если большинство жителей в горах безработные, то откуда у них будут деньги ездить в районные центры или города?

Если ликвидировать, например, самое отдалённое сельское поселение Цахурской долины Рутульского района, то по всем делам административного характера, скажем, за получением справок, местным жителям придётся ехать в районный центр с. Рутул более чем за 100 км. То есть нам сейчас предлагается псевдосоветская модель, когда по всем делам одного уровня надо будет обращаться на вышестоящий уровень.

Во многих районах Дагестана, где вопросы локальной идентичности очень важны и где есть «языковая специфика», укрупнение может вызвать конфликты, связанные с потерей депутатского представительства, и ни о какой активности власти и народа говорить уже не приходится.

Укрупнение муниципалитетов приведёт к резкому сокращению числа депутатов, входивших в представительные органы низовых поселений, и чиновников. Возможно, это и есть истинная цель реформы. Сейчас, напомним, в сельских поселениях в среднем по 7-8 депутатов. Если взять тот же Рутульский район, в сумме получаются сотни сельских депутатов. Экономия, казалось бы, налицо. Сельские депутаты работают на общественных началах. Исключением является только глава поселения, который выбирается из числа депутатов. Добавьте сюда управделами поселения, и выходит, что экономия не получается значимой.

В настоящее время руководители, аппараты сельских поселений, депутаты сельских поселений во многих сёлах Дагестана являются представителями тухумов, родов, и они выполняют, образно говоря, стабилизирующую, балансирующую роль «корней в защите российского древа». Если местную власть ликвидируют, то через некоторое время в условиях дикого капитализма, когда недруги России сеют рознь среди народов, без крепкой власти, на местах образуются анархия, «белые пятна», впоследствии возможны неконтролируемые «масштабнейшие события».

Там, где упразднят полноценные сельские администрации, доступность власти для людей снизится. Вот в поселении был глава, а сейчас его нет. Кто будет следить за территорией? Кто вообще в таких диких условиях капитализма становится властью на расстоянии десятков километров от районного центра? Да, система оптимизируется, но само управление в государстве становится хуже, в нём появляются «белые пятна».

Если вместо избранных глав поселений будут назначенные исполнители, это разрушает саму идею местного самоуправления. Её суть в том, что именно местные сообщества управляют своей жизнью. «Назначенцы» не работают на развитие, они работают на отчёты перед начальством, и получится, назначенцы сами по себе, а народ сам по себе.

Думаю, законопроект надо отправить на экспертную оценку в региональные советы муниципальных образований, провести общественное обсуждение или хотя бы объективный социологический опрос среди населения Дагестана.