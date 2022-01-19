Сергей Меликов поучаствовал в работе Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19

Оно прошло под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина.



Как отметил Председатель Правительства РФ, новый штамм вируса – «Омикрон» – стремительно распространяется по всему миру. В этой связи Правительством по поручению Президента РФ разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных.



Заседание Координационного совета прошло в расширенном составе с участием руководителей министерств и ведомств, а также всех глав субъектов. В его рамках Михаил Мишустин поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения штамма «Омикрон».



Михаил Мишустин обратил внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. Сегодня именно госпитализация – это основной показатель опасности вируса. «Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с «дельтой». Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий», – подчеркнул он.



В частности, региональным властям необходимо эффективно организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих телефонных линий, а также активно привлекать студентов, волонтеров для взаимодействия с людьми старшего возраста.



«Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса. В этой связи Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», - заявил также на заседании Михаил Мишустин.



Вместе с тем Председатель Правительства России призвал глав субъектов не допускать искажения реальной ситуации с заболеваемостью. Кроме того, на фоне ее роста он обратил внимание руководителей регионов на необходимость увеличить темпы тестирования на ковид.



Среди главных задач, обозначенных Михаилом Мишустиным перед главами - принятие дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции, обеспечение запаса лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене, оперативное реагирование на обращения граждан.



При этом систему здравоохранения страны в целом подготовят к увеличению числа больных. Для этих целей по поручению Президента Правительство России разработало план дополнительных мероприятий. Регионам будет направленно дополнительно 5 млрд рублей на лекарства. Кроме того, на централизованную закупку выделят еще 15 млрд рублей. Помимо прочего, предусмотрено дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС.



«Успех борьбы с инфекцией на данном этапе зависит от обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена. Это ответственность региональных властей», - подчеркнул Мишустин.



Одновременно Правительство РФ продолжает усиливать и расширять деятельность региональных кол-центров. С учетом роста количества звонков к работе планируется привлечь студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда Правительство будет ежемесячно направлять не менее 300 млн рублей. Консультацию специалистов кол-центра можно получить по номеру 122.



Касаясь этого направления, Михаил Мишустин поручил наладить ежедневный мониторинг работы кол-центров. Он обратил внимание на необходимость контроля за временем дозвона и качеством оказания консультативных услуг.



По словам Председателя Правительства, если главы регионов возьмут организацию этой работы под личный контроль, то ситуация изменится. «Ситуация в стране непростая, и все центры должны работать без сбоев», – подчеркнул он.



Также глава Правительства призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу, если это не помешает производственному процессу.



По данным вице-премьера страны Татьяны Голиковой, на 18 января в структуре заболеваемости на территории РФ 60% приходится на штамм «Дельта», 40% – на штамм «Омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты. Рост заболеваемости отмечается в 67 регионах. 1682 случая заражения штаммом «Омикрон» зафиксировано в 42 субъектах РФ. Увеличивается рост заболеваемости новым штаммом среди детей. Уровень коллективного иммунитета по стране – 63,9%. Срок карантина при этом сокращен до 7 дней.



Обращаясь к участникам заседания, Михаил Мишустин подчеркнул важность своевременной вакцинации и ревакцинации, чтобы не допустить тяжелого течения болезни. По результатам совещания о принятых решениях будет доложено Президенту.