Горан Алексич: «Я более чем уверен, что «Динамо» может выйти в ФНЛ-1»

Махачкалинское «Динамо» в начале нового года возглавил сербский специалист Горан Алексич, имеющий высшую тренерскую лицензию UEFA Pro и опыт работы в премьер-лигах России, Сербии, Китая и Армении. Он дал интервью изданию «Молодежь Дагестана».

— Горан, уже более двух недель вы находитесь в Дагестане и работаете в «Динамо». Не пожалели, что приняли приглашение руководства клуба?

— Нет, конечно, и в мыслях такого не было!

— Общие впечатления?

— Про город или Дагестан пока не могу ничего сказать, так как находимся на тренировочном сборе (Региональный центр спортивной подготовки сборных команд, где тренируются динамовцы, расположен в местечке Караман в 7 км к северу от столицы республики. – «МД»). Впечатления положительные: игроки хорошо относятся к работе.

Единственное – здесь очень ветрено. Это немного непривычно.

— Природа, климат, кухня – сильно отличаются от Сербии? И от более северных регионов России, где вы уже жили и работали?

— Когда находишься рядом с морем – это всегда хорошо. Тут Каспийское море видишь из окна.

Кухня – в принципе, здесь те же блюда, что у нас в Сербии: из говядины, курицы, рыбы… Из различий – каши на завтрак, которые у нас в стране встретишь нечасто. Я как раз тут попробовал новую для себя кашу – абрикосовую, к ней прилагается соус из кураги, как я понял. Очень понравилось: беру всякий раз, когда она есть на завтрак. Полезно и вкусно.

— По семье не скучаете?

— Работа у тренера такая, привык уже. Семья в Белграде: 23-летняя дочь и жена. Когда я работал в «Амкаре», они приезжали ко мне в Пермь. Сейчас для общения есть Skype, WhatsApp, можно созваниваться и переписываться по нескольку раз в день. Что мы и делаем.

— Этой зимой команду пополнили четыре новичка: Сослан Лысенко, Джамал Дибиргаджиев, Арсен Вагидов, Шамиль Гасанов. Но для вас в принципе вся команда новая, и вам, наверное, трудно будет пока сказать, как они вписались в «Динамо»?

— В любом случае сейчас состав укомплектован, все позиции укреплены, в команде есть хорошая конкуренция.

На этом сборе приоритет отдан физической подготовке, но с мячом мы тоже работаем. Парни стараются, но о впечатлениях пока говорить рано. У нас впереди сборы в Кисловодске и Турции, так что каждому из ребят еще предстоит показать, кто из них сильнее на своей позиции. Я имею в виду не только новичков.

— На ваш взгляд, в нынешнем виде команда способна решить задачу на сезон?

— Я более чем уверен, что «Динамо» может решить задачу. Команда боевая, она занимает третье место. Наши конкуренты – СКА и «Чайка», есть и другие неплохие коллективы. При этом у «Динамо» есть потенциал, который нужно развивать. И команда развивается. Отставание от первой строчки небольшое, в каждом матче будем играть на победу.

— Насколько вы теперь, поближе познакомившись с местными игроками, разделяете мнение, что дагестанские футболисты – бойцы по характеру (вы об этом и сами говорили в своем первом интервью), многие из них и «технари», а вот грамотного игрового мышления, точных решений на поле им зачастую не хватает?

— Знаете, с этим сталкивается большинство команд в мире, кроме разве что топ-клубов типа «Реала» и «Барселоны», где тщательно подобраны дорогие качественные игроки.

А тут наша задача – развивать игроков, в том числе через тренировочный процесс научить их принимать быстрые и правильные решения на поле.

— Вас не смущает, что здесь, на уровне второго дивизиона, иногда приходится обучать футболистов каким-то простым вещам?

— Мы с Муслимычем и на уровне премьер-лиги, в «Амкаре», сталкивались с ситуациями, когда игрок не знает каких-то элементарных вещей. Не умеет правильно открываться, например.

В принципе, принимать идеальные решения могут далеко не все игроки. Футбол – это агрессия, это борьба. А если все это будет контролировать мысль, тогда команда становится очень сильной.

— Тренеры не очень любят вопросы о том, какой футбол они предпочитают (атакующий или оборонительный), они обычно говорят о «балансе».

— Я был атакующим игроком и люблю агрессивный, атакующий, энергозатратный футбол.

Мы с Гаджи Муслимовичем анализировали многие тактические нюансы, понятно, что команда должна быть готова к различным ситуациям, к различным фазам игры. Очень часто сильный противник диктует ситуацию на поле. Но ты должен уметь отвечать ему контратаками, а помимо этого, должен и позиционную атаку отработать, и переходы из обороны в атаку и обратно.

Стиль подбирается под возможности твоей команды, а на сборах нужно наиграть больше вариантов своей игры. Футбол – такая игра, в которой ты не можешь сказать, что важнее – атака или оборона. Без хорошей обороны результата нет, но, чтобы побеждать, нужно забивать. Ринус Михелс давным-давно сказал: «Если вы хотите выиграть матч, можно сыграть и от обороны, но если хотите стать чемпионами, нужно брать инициативу в свои руки». Мы будем стараться играть в атакующий агрессивный футбол, а когда нужно – хорошо обороняться.