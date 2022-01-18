Изменения в Закон о туризме в Дагестане приняты в первом чтении

В рамках 7-й сессии Народного Собрания РД в первом чтении был принят проект Закона РД «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О туристической деятельности в РД».

Докладчик – врио министра по туризму и народно-художественным промыслам РД Эмин Мерданов озвучил изменения в закон о туризме, проработанный специалистами ведомства, с целью приведения его в соответствие с федеральным законом.

«Так, в 2022 году вступают в силу изменения в ФЗ об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Законом закреплены положения о сельском туризме, введены положения оказания услуг экскурсоводами, гидами, переводчиками, проводниками (на туристических маршрутах). Создан реестр турагентов. Предлагаемые изменения направлены на повышение защиты интересов туристских услуг, упорядочивание деятельности экскурсоводов, обеспечение безопасности туристов на маршрутах повышенной категории сложности, создание “прозрачного” рынка экскурсионных услуг, формирование позитивного имиджа РД, как региона безопасного для туризма. Также в бюджет республики будут поступать средства от уплаты госпошлин на выдачу аттестатов (гидам, переводчикам, проводникам) и штрафов при проведении надзорных мероприятий», – рассказал Мерданов.

Согласно изменениям в законодательстве, Минтуризма РД наделяется полномочиями по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, внесению сведений о них в единый реестр, утверждению единой формы нагрудной карточки экскурсовода. Гиды должны обладать высокими знаниями в области истории республики и культуры региона. Кроме того, будет сформирован единый реестр объектов и субъектов туризма в РД.