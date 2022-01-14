Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества

В его рамках утвержден план работы Попечительского совета, председателем которого является глава региона, на 2022 год. В мероприятии приняли участие, наряду с другими представителями государственных и муниципальных органов, научного и бизнес-сообщества, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Абдулхаким Гаджиев и директор Департамента регионального развития «Русского географического общества» Сергей Корлыханов. Глава Дагестана напомнил, что «Русское географическое общество» (РГО), будучи одним из старейших географических обществ в мире и одной из старейших общественных организаций в стране, сделало многое для сохранения историко-культурного, природного наследия России. Более того, вклад Общества в развитие страны не ограничивается исключительно научными достижениями. Благодаря его работе открыты новые транспортные маршруты, месторождения полезных ископаемых, богатства Арктики. Но самое главное, по словам Меликова, – это огромная роль Общества в формировании подрастающих поколений через познание своей Родины, воспитание настоящего патриотизма. Сегодня «Русское географическое общество» – это крупная некоммерческая организация, которая насчитывает более 23 700 членов в России и за рубежом. Региональные отделения открыты во всех 85 субъектах страны. Зримыми результатами деятельности Общества являются тысячи изданных книг и журналов, проведенных мероприятий, в которых приняли участие миллионы людей. Самое известное – это «Географический диктант», ставший уже традиционным событием. Один из масштабных проектов – фотоконкурс «Самая красивая страна». В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге находится самая большая географическая библиотека в Европе. Попечительский совет Общества на федеральном уровне возглавляет Президент страны Владимир Путин. Именно по его инициативе была запущена программа по сохранению амурского тигра. Что касается Дагестанского отделения Русского географического общества, образованного в 1959 году, то в его деятельности важное значение придается формированию экологической культуры молодежи, изучению, охране и популяризации природно-культурного наследия Дагестана. Попечительский же совет Отделения создан в целях оказания содействия в реализации мероприятий, направленных на сохранение и распространение географических сведений о регионе, научного, этнографического и экологического туризма, межрегионального и международного научного сотрудничества, сохранения культурного-исторического наследия, развития экогеографического образования в республике, поддержки природоохранной деятельности. «Когда мы сегодня начинаем поднимать глобальные проблемы, за ними тянется целый блок вопросов, без решения которых развитие серьезных социально-экономических направлений просто невозможно. Помимо прочего, это относится к вопросам водоснабжения и водоотведения. Позиция Русского географического общества важна для принятия решений на уровне Общественной палаты, законодательных органов. Неравнодушное отношение и серьёзная практическая помощь попечителей Дагестанского отделения Русского географического общества позволят воплощать в жизнь по-настоящему полезные инициативы», – выразил уверенность Глава Дагестана. Одним из важных проектов, считает Сергей Меликов, является развитие в республике экологического, культурного и познавательного туризма. В этой связи необходимо разработать систему добровольной сертификации туристских маршрутов под брендом РГО. «Содержанием контента туристического продукта должны заниматься профессионалы, у нас их, к сожалению, не хватает. Думаю, что в этом отношении помощь со стороны Русского географического общества на федеральном уровне мы будем получать. Также важной составляющей работы Общества должно быть решение вопросов, связанных с экологией», – обозначил приоритеты руководитель субъекта, подчеркнув также, что Русское географическое общество по-прежнему собирает вокруг себя людей целеустремлённых, бескорыстных, которые открывают для миллионов людей историю, культуру, традиции, природное богатство Дагестана и России. Сергей Корлыханов в свою очередь заметил, что Дагестан – уникальный регион, который представляет большой интерес для ученых, исследователей, путешественников и краеведов. И в настоящее время региональным отделением РГО ведется научное кураторство работ по созданию геопарков ЮНЕСКО, а также мероприятия, посвященного 300-летию персидского похода Петра I и направленного на изучение затонувших в Каспийском море кораблей Российской флотилии. Отдельное внимание директор Департамента регионального развития «Русского географического общества» обратил на туристический потенциал Дагестана, назвав республику туристическим открытием 2021 года. «Уверен, что деятельность дагестанского отделения будет способствовать реализации перспективных проектов, нацеленных на развитие региона, изучение республики, распространение знаний о природе и уникальной культуре Дагестана, а также окажет содействие в активизации туристической деятельности», – заключил Корлыханов. Исполнительный директор АО «Дагнефть» Муслим Гиндиев, утвержденный в этот день в качестве заместителя председателя Попечительского совета, предложил на рассмотрение разработанный план деятельности на текущий год. В его составе свыше двух десятков мероприятий по более чем 10 направлениям. В том числе такие, как Республиканская олимпиада по географии, фотовыставка «Удивительный Дагестан», проведение совместных мероприятий по географии туризма с представителями Экономического университета Варны (Болгария), продолжение работ по созданию первого в России Геопарка Юнеско в пределах массива Сарыкум и Нараттюбинского хребта, проведение международной экспедиции «Тур по народным художественным промыслам Республики Дагестан» в рамках проекта «VISIT DAGESTAN», мероприятия по повышению квалификации экскурсоводов и гидов, работы по изучению возможности экологической реабилитации источников питьевой воды, а также изучение истории и современного состояния маяков на Дагестанском побережье Каспия. Глава Дагестана поддержал представленный план работы, призвав активнее включаться в совместную деятельность и депутатов республиканского парламента.