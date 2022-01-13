Лидер Дагестана поздравил региональных журналистов с Днем российской печати

«Уважаемые работники средств массовой информации, издательской и полиграфической индустрии республики, ветераны отрасли!

Примите мои самые теплые поздравления с Днем российской печати!

В современных реалиях влияние средств массовой информации на политику, экономику и все сферы нашей жизни, пожалуй, как никогда велико. Несмотря на новые веяния, пресса во многом определяет общественные настроения, ей доверяют и прислушиваются. У каждого из нас есть возможность получать информацию из самых разных источников. И поэтому борьба за умы и сердца людей приобретает особую остроту.

Сегодня работа средств массовой информации служит важным фактором, объединяющим многонациональный дагестанский народ, формирующим общие ценности и ориентиры. Ключевую роль в сохранении духовных богатств и самобытности нашего края играет национальная пресса. Ежедневные новости и аналитические материалы, публикуемые в СМИ, во многом формируют образ нашей республики, настроение дагестанцев, отражают самые разные позиции, влияют на принятие решений. Именно вы создаете условия для постоянного диалога власти и общества, объединяете людей, ведете большую разъяснительную и просветительскую работу.

Благодарю представителей дагестанского медиасообщества за объективность и корректность в изложении фактов, позитивный настрой, который вы вселяете в своих читателей, за искреннюю готовность помочь в преодолении непростого периода. Считаю важным подчеркнуть значимость вашей работы в деле противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Отдельное спасибо ветеранам отрасли, ведь ваша школа является неисчерпаемым источником опыта, мастерства и мудрости, без которых невозможно движение вперед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех начинаниях на благо нашей республики, на благо России!» – говорится в поздравлении.