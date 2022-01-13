ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием региона

Глава Дагестана поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием региона

Автор
13 января, 2022. Четверг 01:00
Глава Дагестана поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием региона

Глава Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instagram поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и ее жителей со 100-летием со дня образования республики.

Глава Дагестана поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием региона
Информация

«От всей души поздравляю Вас и братский народ Карачаево-Черкесии со знаменательным юбилеем – 100-летием со дня образования региона!

Это важнейшее событие в современной истории вашего края, которое определило его государственно-правовое устройство и общественно-политический облик, открыло широкие возможности для развития экономики и социальной сферы, обеспечения прав и свобод человека, сохранения самобытной культуры, языка и национальных традиций.

И сегодня, продолжая историческую преемственность, вы чтите богатейшее наследие народов, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье.

Дагестанцы искренне разделяют с вами радость этого праздника», – пишет Глава Дагестана.

Сергей Меликов выразил уверенность, что трудолюбие и любовь к родной земле жителей Карачаево-Черкесии, взвешенная и дальновидная политика руководства республики-юбиляра станут залогом ее успехов в будущем.

Глава Дагестана пожелал руководителю соседнего субъекта Федерации и всем его жителям мира, стабильности и процветания.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top