Глава Дагестана поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием региона

Глава Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instagram поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и ее жителей со 100-летием со дня образования республики.

«От всей души поздравляю Вас и братский народ Карачаево-Черкесии со знаменательным юбилеем – 100-летием со дня образования региона!

Это важнейшее событие в современной истории вашего края, которое определило его государственно-правовое устройство и общественно-политический облик, открыло широкие возможности для развития экономики и социальной сферы, обеспечения прав и свобод человека, сохранения самобытной культуры, языка и национальных традиций.

И сегодня, продолжая историческую преемственность, вы чтите богатейшее наследие народов, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье.

Дагестанцы искренне разделяют с вами радость этого праздника», – пишет Глава Дагестана.

Сергей Меликов выразил уверенность, что трудолюбие и любовь к родной земле жителей Карачаево-Черкесии, взвешенная и дальновидная политика руководства республики-юбиляра станут залогом ее успехов в будущем.

Глава Дагестана пожелал руководителю соседнего субъекта Федерации и всем его жителям мира, стабильности и процветания.