Сергей Меликов провел заседание АТК в Дагестане

Прежде, чем перейти к повестке заседания, Глава Дагестана поздравил сотрудников органов прокуратуры республики с профессиональным праздником и знаменательной датой – 300-летием российской прокуратуры. Оценивая обстановку в сфере противодействия терроризму в республике, Глава Дагестана констатировал тенденцию к ее нормализации в последнее время. «Это результат согласованных действий и эффективной работы правоохранительных органов, органов государственной власти, общественных организаций, религиозных объединений», – выразил мнение Меликов. Однако, по его словам, несмотря на стабилизацию обстановки, на территории республики продолжают сохраняться предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных взглядов. «Складывающаяся ситуация требует постоянного совершенствования нашей с вами работы, выработки дополнительных мер по устранению обстоятельств, способствующих формированию террористических угроз», – обозначил задачи Глава Дагестана. С докладом по основной теме выступил советник Главы РД, ответственный секретарь Комиссии Далгат Фейзуллаев. Он отметил, что в истекшем году, благодаря принятым органами власти совместно с правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями комплексным мерам в прошлом, как и в 2020 году не допущено преступлений террористического характера, гибели гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов. Прежде всего, совместные усилия были нацелены на повышение качества профилактической работы и принятие дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств. Важным направлением деятельности, требующим внимания со стороны органов власти, была работа по сопровождению и социальной адаптации возвращенных на территорию Республики Дагестан из Ирака и Сирии детей. На конец 2021 года в республике проживает 241 ребенок указанной категории. «Правильно выстроенный подход к реабилитации указанных детей позволил уменьшить риск распространения среди них радикальных, экстремистских идей и взглядов», – заявил Фейзуллаев. Положительное влияние на повышение качества исполнения решений АТК в РД, по словам докладчика, оказывала наработанная практика применения мер административной ответственности, которые позволили повысить персональную ответственность должностных лиц за реализацию полномочий в сфере профилактики терроризма, а также результативность профилактических мероприятий. Деятельность АТК в РД в 2022 году будет сосредоточена на совершенствовании координации деятельности органов власти, правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений по профилактике и устранения причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений. В рамках заседания АТК рассмотрены и другие актуальные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. Был также утвержден План работы АТК в РД на 2022 год.